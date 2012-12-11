Названы наиболее социально ответственные компании мира – Reputation Institute

«Для компаний, чтобы получить репутацию в бизнесе, они должны заслужить у клиентов и заинтересованных сторон доверие и поддержку. Социальная ответственность является одним из основных факторов доверия и репутации. Но 50-60% потребителей не уверены, что крупнейшие компании в мире являются «хорошими корпоративными гражданами», открыты и прозрачны в своей деятельности, и являются хорошими местами для работы, а это значит, что компании неправильно показывают свою корпоративную социальную ответственность",- заявил Каспер Нильсен, управляющий партнер Reputation Institute.

Результаты исследования показали, что Microsoft имеет лучшую репутацию в области КСО в мире согласно данным 2012 года CSR RepTrak ™ 100. Именно эта компания получила лучший результат в категориях Гражданство, Рабочее место и Управление. Замечательный результат, если учесть, что компания в начале 2000-х годов обвинялась в использовании ее доминирующего положения на рынке для повышения потребительских цен и оказания давления на конкурентов.

Также в топ-10 к Microsoft присоединились Google, компания Walt Disney, BMW, Apple, Daimler, VW, SONY, LEGO, и Colgate-Palmolive.

В целом, Microsoft заняла первое место с точки зрения Управления и второе в обоих категориях - Рабочее место и Гражданство, здесь Google и Walt Disney Company праздновали свою победу. Из ста компаний, которые оценивались в рейтинге, только двадцать две считаются этически сильными, а остальные семьдесят восемь названы средними по уровню прозрачности и открытости.

Справка. Reputation Institute является ведущей в мире консалтинговой компанией по оценке репутации. Основанная в 1997 году, с присутствием в более чем 30 странах мира, она является пионером в управлении репутацией.