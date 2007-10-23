Тернопольский губернатор подал в отставку

Председатель Тернопольской областной государственной администрации Иван СТОЙКО подал в отставку.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом губернатор сообщил сегодня на пресс-конференции в Тернополе.

Соответствующее решение И.СТОЙКО принял в связи с избранием его народным депутатом Украины. (И.СТОЙКО прошел в Верховную Раду по списку блока “Наша Украина – Народная самооборона" №46).

На пресс-конференции И.СТОЙКО оценил свои заслуги в должности председателя ОГА на “четверку” по пятибальной системе. «Поскольку пятерку ставить как-то не ловко», - сказал он.

Своим наибольшим достижением И.СТОЙКО назвал разрешение религиозного конфликта в с. Заздрость Теребовлянского района, в котором за один храм постоянно возникали конфликты между общинами УГКЦ и УПЦ Киевского патриархата.

Также к своим заслугам И.СТОЙКО отнес достройку объездной дороги вокруг города Бучач. «Чтобы там не говорили, но все будут вспоминать, что объездная появилась при СТОЙКО», - считает он.

К своим недостаткам И.СТОЙКО отнес то, что так и не удалось достроить здание областной библиотеки, которое уже возводят около 20 лет. Найти средства на ее достройку И.СТОЙКО пообещал уже работая в парламенте.