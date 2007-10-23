Некоторые страны НАТО не хотят видеть там Украину

Шансы Украины на членство в НАТО будут зависеть в первую очередь от политической стабильности в Киеве. Такую мысль в интервью „Немецкой волне” выразил эксперт Немецкого общества внешней политики Андреас Бекман. Сегодня в немецкой столице пройдет конференция, посвященная роли трансатлантического сотрудничества в демократизации Украины.

Европа заинтересована в стабильной, демократической Украине с прозрачной политической системой, отмечает Андреас Бекман. Эксперт подчеркивает, что стабильность означает не только формирование правительственной коалиции, но и реальные шаги на пути демократизации Украины. Бекман считает, что Европа и США прилагают достаточные усилия, чтобы содействовать европейской и евроатлантической интеграции Украины. Однако европейцы не будут тянуть Украину в НАТО силой, говорит Андреас Бекман: «Членства Украины в НАТО желают в первую очередь американцы и форсируют этот вопрос . Но есть и другие государства - члены НАТО и не все они стремятся видеть Украину в альянсе в обязательном порядке». От Украины, учитывая высокий уровень коррупции, ожидают успешного проведения правовых реформ, в частности обучения судей по западным стандартам. Прежде всего политическая коррупция вызывает нежелание некоторых европейских стран видеть Украину в НАТО, констатирует Бекман.