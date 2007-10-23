Сегодня всеукраинская конференция писателей-фантастов

Завтра в Житомирской области пройдет всеукраинская конференция фантастов "Вселенная Олеся Бердника".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

ІІ Всеукраинская конференция «Вселенная Олеся Бердника» начнет свою работу в Житомирском государственном университете им. И.Франко.

В ней примут участие научные работники и писатели из 10 областей Украины, представители литературной и научной элиты Житомирской области, члены семьи О.Бердника, представители городской и областной власти.