Сегодня всеукраинская конференция писателей-фантастов

05:21, 23 октября 2007
Общество
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"Вселенная Олеся Бердника"

Завтра в Житомирской области пройдет всеукраинская конференция фантастов "Вселенная Олеся Бердника".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

ІІ Всеукраинская конференция «Вселенная Олеся Бердника» начнет свою работу в Житомирском государственном университете им. И.Франко.

В ней примут участие научные работники и писатели из 10 областей Украины, представители литературной и научной элиты Житомирской области, члены семьи О.Бердника, представители городской и областной власти.

 

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