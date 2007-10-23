Сегодня всеукраинская конференция писателей-фантастов
05:21, 23 октября 2007Общество
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"Вселенная Олеся Бердника"
Завтра в Житомирской области пройдет всеукраинская конференция фантастов "Вселенная Олеся Бердника".
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.
ІІ Всеукраинская конференция «Вселенная Олеся Бердника» начнет свою работу в Житомирском государственном университете им. И.Франко.
В ней примут участие научные работники и писатели из 10 областей Украины, представители литературной и научной элиты Житомирской области, члены семьи О.Бердника, представители городской и областной власти.
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