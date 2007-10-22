Как подорожала земля в пригороде Киева за минувшую неделю

Средняя стоимость земли в пригороде Киева под коттеджное строительство c 15 по 21 октября выросла на 0,65% (на 37 долл.) - до 5 тыс. 692 долл. за сотку.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании SV Development.

По данным компании, рост стоимости земельных участков наблюдался в Киево-Святошинском - на 19 долл., до 9 тыс. 115 долл.; Вышгородском - на 8 долл., до 5 тыс. 409 долл./сотка; Броварском - на 20 долл., до 4 тыс. 666 долл./сотка; Васильковском - на 35 долл., до 4 тыс. 326 долл./сотка; Бородянском - на 21 долл., до 2 тыс. 415 долл./сотка; Кагарлыкском - на 27 долл., до 1 тыс. 514 долл./сотка; Фастовском - на 2 долл., до 1 тыс. 109 долл./сотка; Барышевском районах - на 31 долл., до 915 долл./сотка.

При этом снижение стоимости земли зафиксировано в Бориспольском - на 1 долл., до 5 тыс. 746 долл./сотка; Обуховском - на 30 долл., до 7 тыс. 255 долл./сотка и Макаровском районах - на 2 долл., до 2 тыс. 221 долл./сотка.

Объем предложений земельных участков от всей совокупности выставленных на продажу в одиннадцати районах Киевской области составляет: в Макаровском районе - 42%, Бориспольском - 9%, Васильковском - 13%, Киево-Святошинском - 11%, Броварском - 12%, Обуховском - 7%, Бородянском - 1%, Вышгородском - 4%, Кагарлыкском - 0,6%, Барышевском - 1%, Фастовском районе - 0,4%.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость земли в пригороде Киева под коттеджное строительство c 8 по 14 октября выросла на 0,93% (на 52 долл.) - до 5 тыс. 655 долл. за сотку.