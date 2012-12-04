Прокуратура расследует снос самозахвата в Крыму

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил сотрудник пресс-службы надзорного ведомства республики Алексей Смирнов.

"Начата проверка", - сказал он, не сообщив деталей.

Тем временем, начальник отдела связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Крыму Ольга Кондрашова уточнила УНИАН, что расследование проводится по информации, размещенной в СМИ. По ее словам, официальные обращения в милицию от сторон, участвовавших в событиях в ночь на 1 декабря, не поступали.

"Факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований", - добавила О. Кондрашова.

По теме: Азаров призывает крымских татар прекратить называть себя депортированными

Как сообщал УНИАН, около 100 человек, среди которых были пайщики и представители казачьих организаций, снесли самовольно возведенные строения крымских татар. На месте событий находились около 20 татар. Столкновений при демонтаже не было. На месте событий находились сотрудники милиции, которые узнали о возможных потасовках из оперативных источников.

Крымскотатарский меджлис выразил возмущение произошедшим, расценив это как попытку дестабилизировать ситуацию в регионе, а партия "Русское единство", к руководству которой за помощью обращались собственники земли, назвала снос строений законным, так как у пайщиков есть решение суда.

Справка УНИАН. "Полянами протеста" называют территории, где самовольно заняты земли и построены "домики" размером в несколько метров. По оценкам Республиканского комитета по земельным ресурсам, общая площадь самовольно занятой земли в Крыму составляет более 3 тысяч гектаров. Землю захватывают не только крымские татары, но и славяне.