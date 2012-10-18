Азаров призывает крымских татар прекратить называть себя депортированными
23:26, 18 октября 2012Общество
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Премьер-министр Украины Николай Азаров призывает крымских татар, представители которого были массово выселены из Крыма в 1944 году, прекратить называть себя депортированными, поскольку, по его мнению, они являются полноценными гражданами страны.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.Азаров сказал сегодня в Симферополе на встрече с общественностью, отвечая на вопрос из зала о состоянии финансирования программы помощи репатриантам.
«Давайте вы себя перестанете называть депортированными, - сказал премьер. – Вы влились в наше население, стали полноценной ее частью». В зале после этих слов раздались аплодисменты.
По словам Н.Азарова, правительство решало и будет продолжать решать проблемы крымских татар и других народов, пострадавших при советском режиме.
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