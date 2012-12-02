Православные сегодня празднуют память святых Варлаама и Иоасафа

Как рассказали УНИАН в Голосеевском мужском монастыре, в 1680-е годы святитель Варлаам (Ясинский) (Киевский митрополит с 1690 года) основал на месте нынешнего монастыря, который тогда был скитом Киево-Печерского монастыря, церковь во имя преподобных Варлаама и Иоасафа.

«Архимандрит Варлаам часто посещал Голосеевскую пустынь. Постройка церкви в честь преподобных Варлаама и Иоасафа, удаленной от города и Киево-Печерского монастыря, свидетельствует о том, что архимандрит создавал ее для себя, чтобы служить в ней, призывая на помощь своего святого. Строительство церкви в честь пустынножителей очень соответствовало духу уединенной малонаселенной Голосеевской пустыни», - отметили в монастыре.

При Киево-Печерском архимандрите Тимофее (Щербацком) в начале 50-х годов XVII века, вместо двух церквей была сооружена новая двухъярусная церковь во имя великомученика Иоанна Сочавского. Нижний ярус с престолом преподобных Варлаама и Иоасафа был каменный, а верхний, с престолом великомученика Иоанна Сочавского - деревянным.

Справка УНИАН. Преподобный Варлаам был подвижником, жившим в пустыне в Индии. Он обратил ко Христу индийского царевича Иоасафа, а Иоасаф обратил своего отца - царя Авенира. Один из мудрецов предсказал Авениру, когда он был еще язычником, что его сын станет христианином. Авенир принял все меры, чтобы этого не случилось: выстроил отдельный дворец и запретил произносить при царевиче имя Христово. Князь вырос и его стали учить персидским наукам. Когда Иоасаф приуныл в заточении, Авенир сжалился и позволил сыну выходить в город. Прогуливаясь, царевич повстречал больного, а затем старика. Он искренне заинтересовался, что с ними. Ему сказали, что болезнь и старость бывает со всеми людьми.

Затем Господь прислал к Иоасафу из пустыни старца Варлаама. Он пришел под видом купца с дорогим камнем, научил его христианской вере и окрестил. Иоасаф просил Варлаама взять его с собой в пустыню, но тот ему отказал. После ухода старца Иоасаф стал вести строгую жизнь. Авенир хотел всячески отвлечь сына от Христа: посылал мудрецов, окружил девицами. Но Иоасаф победил все искушения и молился, чтобы Господь обратил к истинной вере и его отца. Господь услышал Иоасафа и Авенир окрестился. После крещения он передал власть Иоасафу, стал проводить жизнь в посте и молитве и вскоре умер. После смерти отца Иоасаф ушел в пустыню, чтобы найти Варлаама.

Варлаам прожил в пустыне 70 лет и умер столетним старцем. Иоасаф прожил в пустыне 35 лет, став одним из самых выдающихся аскетов ІV - го века, и отошел ко Господу в возрасте 60 лет.