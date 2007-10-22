Биржевой кризис приобрел всемирный масштаб

Ведущие азиатские фондовые биржи отреагировали на последнюю торговую сессию в США значительным падением ведущих индексов. На фоне не слишком благоприятных финансовых отчетов крупных компаний американский индекс Dow Jones по итогам фондовых торгов в США 19 октября 2007 г. снизился на 366,94 пункта (-2,64%) - до 13522,02 пункта, а индекс Nasdaq - на 74,15 пункта (-2,65%), достигнув 2725,16 пункта. Индекс S&P снизился на 39,45 пункта (-2,56%), составив 1500,63 пункта.

На таком неблагоприятном фоне ведущий японский биржевой индекс Nikkei в первые часы торгов опустился на 1,7%, а гонконгский Hang Seng - на 2,7%. На 3,3% в первые часы торгов понизился южнокорейский Korea Composite Stock Price Index. Падение фондовых индексов также наблюдается на биржах Австралии, Индонезии, Филиппин и Тайваня. В частности, взвешенный ценовой индекс Тайваньской фондовой биржи в первые часы торгов подешевел на 3,5%, передает Associated Press.

РБК-Украина