СБУ накрыла преступную группу, в которую входили работники налоговой милиции

В Черниговской области разоблачена группа злоумышленников, которые разворовывали бюджетные средства, незаконно полученные в виде возмещения налога на добавленную стоимость.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-группе Управления СБУ в Черниговской области.

Управление СБУ в Черниговской области возбудило уголовное дело по ч.3 ст.28 (совершение преступления организованной группой), ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ст.205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины в отношении организованной преступной группы, в состав которой входили работники налоговой милиции.

Злоумышленники создали сеть фиктивных фирм, при помощи которых путем незаконного возмещения НДС разворовывали бюджетные средства.

Оказалось, что инициатором создания преступной группы, в которую входили несколько работников налоговой милиции, стала главный бухгалтер одной из черниговских фирм.

Главный бухгалтер фирмы составляла фальшивую отчетность и другие финансовые документы, в которые вносила данные о размерах сформированного предприятием налогового кредита и права на получение бюджетного возмещения НДС, а ее сообщники из налоговой способствовали беспрепятственному ходу фальшивой документации.

Полученные средства злоумышленники перечисляли на счета фиктивных фирм, переводили в наличные и присваивали. Таким способом они успели присвоить свыше 350 тыс. грн.