В Киев съедутся министры обороны стран Юго-Восточной Европы

Завтра в Киеве по инициативе министра обороны Украины Анатолия ГРИЦЕНКО состоится заседание Совета министров обороны стран Юго-Восточной Европы.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении пресс-службе Министерства обороны.

Сегодня ожидается прибытие министров в столицу Украины. Высокие гости поселятся в столичной пятизвездочной гостинице «Хаятт Ридженси».

22 октября с участием Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО состоится официальная церемония открытия заседания.

В сообщении отмечается, что проведение такого масштабного международного мероприятия имеет большое политическое значение, ведь это является, в первую очередь, признание странами Юго-Восточной Европы нашего государства как равноправного партнера.

В повестку дня заседания Совета министров обороны Юго-Восточной Европы в Киеве включены отчеты о деятельности Координационного комитета СМО Юго-Восточной Европы и Политико-военного Руководящего комитета СМО Юго-Восточной Европы за 2007 год и о деятельности многонациональной бригады SEEBRIG, выступления представителей Объединенных командований НАТО «Неаполь» и «Брунссум».

При этом ключевым вопросом должно стать рассмотрение Заявления Украины о ее стремлении присоединиться к Соглашению о Многонациональных Миротворческих Силах Юго-Восточной Европы.

Планируется также, что министры обороны примут ежегодные документы, Совместное заявление и определят время и место проведения следующей встречи.