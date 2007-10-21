УМВД Винницкой области купило для участковых 235 автомобилей

07:47, 21 октября 2007
Общество
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Миллион - бюджетный, остальное - от спонсоров

С начала года Управления Министерства внутренних дел в Винницкой области приобрело 235 автомобилей для участковых инспекторов всех районов области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в сообщении Центра общественных связей УМВД в Винницкий области.

19 октября областное управление МВД вручило еще 45 автомобилей ВАЗ-2107 для всех подразделений ГАИ.

На приобретение автомобилей из городского и областного бюджетов выделено около 1 млн. грн., другие средства - спонсорская помощь.

 

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