УМВД Винницкой области купило для участковых 235 автомобилей
07:47, 21 октября 2007Общество
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Миллион - бюджетный, остальное - от спонсоров
С начала года Управления Министерства внутренних дел в Винницкой области приобрело 235 автомобилей для участковых инспекторов всех районов области.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в сообщении Центра общественных связей УМВД в Винницкий области.
19 октября областное управление МВД вручило еще 45 автомобилей ВАЗ-2107 для всех подразделений ГАИ.
На приобретение автомобилей из городского и областного бюджетов выделено около 1 млн. грн., другие средства - спонсорская помощь.
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