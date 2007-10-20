В Ивано-Франковской области основные хлебопекарни повысили цены на хлеб.

Об этом сообщили УНИАН в отделе Государственной инспекции по ценам в Ивано-Франковской области.

Наименьший рост - на 5-6 коп. за буханку - произошел в ОАО «Ивано-Франковский хлебокомбинат». В ООО «Зализничная пекарня» такие виды хлеба, как «Дарницкий» и хлеб из муки высшего сорта, подорожали на 10 коп., другие – на 5. Но даже после повышения цен хлеб «Дарницкий» у железнодорожников остается на 9% дешевле.

В Государственной инспекции по ценам в области утверждают, что дальше сдерживать роста цен на хлеб не удалось, поскольку закупочные цены на зерно возросли в 1,6 раза. Однако муки из госрезерва хватило, чтобы не допустить резкого колебания цен. Последний рост цен на некоторые виды хлеба в ОАО «Ивано-Франковский хлебокомбинат» произошел еще в августе нынешнего года, а в ООО «Зализничная пекарня» - еще в октябре 2006 года. За это время повысилась не только цена на муку, но и минимальная зарплата, стоимость горючего, электроэнергии, транспортных расходов. Себестоимость производства хлеба возросла от 6 до 27 коп. за килограмм, однако розничную цену производители повысили вдвое меньше – на 5-15 коп.

Максимальная торговая надбавка на хлеб составляет 10% (в районных центрах Прикарпатья - 15%). В фирменной торговой сети названных хлибопекарей розничные цены на хлеб сформированы с меньше, чем предельный размер, надбавкой, поэтому хлеб в ней на несколько копеек дешевле.