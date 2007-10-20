Ющенко приветствует участников и гостей киевского кинофестиваля «Молодость»

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО приветствует участников и гостей XXXVII Киевского международного кинофестиваля «Молодость».

Как сообщает пресс-служба главы государства, в своем приветствии Президент отметил, что «это важное ежегодное событие стало неотъемлемой частью культурной жизни Украины, возможностью собрать вместе всемирно признанных метров, звезд киноэкрана и дебютантов из разных стран мира».

«Молодость» – это особенная творческая атмосфера и неповторимый стиль, стремление к пониманию разных культур, народов, мировоззрений, площадка для новаторских тенденций и яркого дебюта, подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Президент пожелал участникам и гостям кинофестиваля “открыть новые звездные имена мирового кино, найти друзей, обогатиться оригинальными идеями”.

Как сообщалось, 37-й Международный киевский кинофестиваль «Молодость» откроется сегодня во дворце "Украина". Президент Украины также примет участие в торжественном открытии.

В течение недели на фестивале будут продемонстрированы четыре сотни лент, среди них и недавние лауреаты самых известных европейских фестивалей.

Откроет "Молодость" номинированный на "Оскар" от Голландии фильм Йоса СТЕЛЛИНГА «Душка», к съемкам которого приобщилась и Украина. А будет закрывать фестиваль эпическая картина Владимира ХОТЫНЕНКО «Тысяча шестьсот двенадцать».