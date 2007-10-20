Субботник по-винницки: высажены 6500 кустов роз

В Виннице на освобожденном от стихийной торговли проспекте имени Коцюбинского высажено 6,5 тыс. кустов роз.

Как передает корреспондент УНИАН, это произошло сегодня во время субботника, организованного властями Винницы.

Мэр города Владимир ГРОЙСМАН сообщил, что высажено 8 сортов роз, на закупку которых из городского бюджета было выделено 10 тыс. грн.

Жители города были приглашены принять участие в акции по посадке роз.

Кроме того, в течение нескольких месяцев на проспекте проводилось благоустройство: оформлялись клумбы и была положена тротуарная плитка.

Как сообщал УНИАН, в июне текущего года во время открытия нового Муниципального рынка мэр Винницы обещал, что на месте, которое освобождено от стихийных торговцев, осенью 2007 года будут посаженые розы.