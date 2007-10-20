На месте дома, разрушенного взрывом газа, будет поставлен памятник

Во время встречи с пострадавшими было принято решение после проведения всех работ на месте разрушенного дома по адресу улица Мандриковская, 127 будет установлен памятник погибшим и разбит сквер. Об этом на брифинге сообщил председатель Государственной комиссии по техногенной экологической безопасности, вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ.

Как сообщал УНИАН, взрыв бытового газа в 10-этажном доме №127 по улице Мандриковской в Днепропетровске произошел 13 октября. По последним данным, в результате взрыва погибло 23 человека, 17 пострадало.

Вчера в 16.00 на месте разрушенного дома были завершены спасательные работы. Сегодня начинается демонтаж остатков дома.