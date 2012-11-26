Днепропетровский облсовет пустил на «Здоровье нации» 300 миллионов
07:32, 26 ноября 2012Общество
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Днепропетровский областной совет на сессии 23 ноября принял решение о выделении 300 млн грн на региональную программу «Здоровье нации» в 2013-2015 годах.
Днепропетровский облсовет взялся за здоровье
Как передает корреспондент УНИАН, согласно решению сессии, 33 млн грн планируется направить на противодействие распространению инфекционных социально опасных болезней.
В следующем году около 9 млн грн будет потрачено на обеспечение оборудованием отделений станций переливания крови, модернизацию флюорографического оборудования медицинских учреждений и бесплатное тестирование жителей Днепропетровской области на ВИЧ.
Также в 2013 году из областного бюджета будет направлено 29 млн грн на обеспечение необходимыми медикаментами центров гемодиализа, 6,6 млн грн - на внедрение современных методов диагностики заболеваний крови, 3 млн грн - на лечение больных гепатитом.
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