38-летняя женщина похитила собственного внука
03:14, 23 ноября 2012Общество
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В Харькове разоблачена 38-летняя безработная местная жительница, подозреваемая в похищении собственного внука.
Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, предварительно установлено, что 21 ноября в одном из поселков Бусского района Львовской области в доме своей дочери женщина похитила 6-месячного внука.
По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.
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