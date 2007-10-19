Суд восстановил Овчаренко в должности главы правления «Укртатнафты»

Сумской апелляционный суд 29 августа своим определением восстановил Павла ОВЧАРЕНКО в должности председателя правления компании «Укртатнафта» (Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, Полтавская область).

Об этом УНИАН сообщил адвокат Юрий ПОЧЕПЦОВ, представляющий интересы П.ОВЧАРЕНКО.

«29 августа было вынесено Сумским судом определение, которым были удовлетворены кассационные жалобы ОВЧАРЕНКО и отказано в удовлетворении кассационной жалобы «Укртатнафты», - сказал он.

Ю.ПОЧЕПЦОВ сообщил также, что 26 сентября 2007 года Крюковский районный суд Кременчуга, в который дело было направлено в 2005 году в ходе апелляционного обжалования, вынес дополнительное решение, определяющее порядок восстановления П.ОВЧАРЕНКО в должности предправления.

«Крюковский суд конкретизировал порядок выполнения этого решения. В решении сказано, что никакие должностные лица не должны противодействовать восстановлению ОВЧАРЕНКО», - отметил Ю.ПОЧЕПЦОВ.

Судебный процесс о восстановлении П.ОВЧАРЕНКО в должности был начат в октябре 2004 года.

9 ноября 2004 Автозаводским районным судом Кременчуга было вынесено решение о восстановлении П.ОВЧАРЕНКО в должности.

В феврале 2005 года это решение подтвердил Апелляционный суд Полтавской области.

В дальнейшем «Укртатнафта» неоднократно оспаривала решения судов, и в конечном итоге дело попало в Верховный суд, который, в соответствии с законом, передал дело Сумскому апелляционному суду.

Как сообщал УНИАН, П.ОВЧАРЕНКО был уволен с должности председателя правления "Укртатнафты" в сентябре 2004 года.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» на уровне акционерного капитала возобновила государственный контроль над ЗАО «Укртатнафта». На сегодняшний день на балансе компании находится 61,346% акций «Укртатнафты».

Украинская сторона в течение нескольких лет оспаривала правомерность передачи компаниям SeaGroup International (США) и Amruz Trading (Швейцария) 18,3% акций "Укртатнафты".

ЗАО «Укртатнафта» создано в 1994 году в соответствии с указами Президентов Украины и Татарстана на базе Кременчугского НПЗ. Проектная мощность предприятия составляет 18,6 млн. тонн переработки нефти в год.

61,346% акций «Укртатнафты» принадлежит государству и переданы в уставный фонд НАК «Нафтогаз Украины», 28% - Министерству имущества и земельных ресурсов Татарстана (в октябре 2006 года переданы в доверительное управление ОАО "Татнефть"), 8,6% - компании «Татнефть» (Татарстан), 1,2% акций владеет ООО «Корсан», аффилированное с группой «Приват».