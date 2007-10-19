Количество жертв днепропетровской трагедии возросло до 21

По последним данным Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате взрыва газа в Днепропетровске погиб 21 человек (из них 7 детей), идентифицировано 19 погибших.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, в медицинские заведения госпитализированы 17 человек (из них трое детей). В розыске по заявлениям родственников находятся 4 человека.

Вчера на месте чрезвычайного события продолжались поисково-спасательные работы и разбор разрушенных конструкций третьего подъезда жилого дома по ул. Мандриковской, 127.

Вывезено 163 самосвала с обломками строительных конструкций, общим весом около 1 тыс. 630 т. Для проведения работ от МЧС, Минуглепрома, МВД, Минобороны коммунальных служб области и города привлечено 364 людей и 89 ед. специальной и инженерной техники.

На месте ликвидации следствий чрезвычайной ситуации работает Государственная комиссия во главе с вице-премьер-министром Украины Андреем КЛЮЕВЫМ.

Как сообщал УНИАН, взрыв бытового газа в 10-этажном доме № 127 по улице Мандриковской в Днепропетровске произошел 13 октября. Предварительная причина взрыва - резкое повышение давления газа в сети. Из-за взрыва от газоснабжения было отключено 5200 домов в Днепропетровске.