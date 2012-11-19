Милиция устанавливает обстоятельства избиения героя фильма «Шахта №8»

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области, после ряда публикаций в интернет-СМИ о том, что в Снежном избит бейсбольной битой Ю.Сиканов – главный герой документального фильма Марианны Каат о копанках, сотрудники милиции провели проверку.

Было установлено, что 27 октября Ю.Сиканов в состоянии алкогольного опьянения находился у своего дома, и на почве неприязненных отношений, вызванных бытовыми условиями, между ним и его соседями возникла словесная ссора, переросшая в драку. В результате Ю.Сиканов от удара бейсбольной битой получил перелом челюсти.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 122 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, причиненное в состоянии сильного душевного волнения). В его рамках опрошены все участники событий, и ситуацию они описывают по-разному.

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Потерпевший утверждает, что он был избит соседями у себя дома, а те, в свою очередь, заявляют, что ссора произошла на улице, и именно Ю.Сиканов первым начал бить их битой, которую принес из дома. Старший из соседей якобы отобрал у парня эту биту и нанес ему несколько ударов с целью прекращения его противоправных действий.

С целью устранения противоречий в показаниях фигурантов в настоящее время по данному уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, по словам активистки общественной организации «Донецкий правозащитный центр» Алены Игнатьевой, общественность собирает деньги на лечение избитого Ю.Сиканова.

По ее словам, Ю.Сиканов находится в одной из макеевских больниц, в челюстно-лицевом отделении, врачи ставят предварительный диагноз «перелом суставных отростков нижней челюсти». Поэтому парню нужна срочная операция по установлению специальных пластин, чтобы он не стал инвалидом.

Как сказала А.Игнатьева, по предварительной оценке врачей, на лечение и на реабилитацию необходимо до 10 тыс. грн.

Помочь можно, перечислив деньги на личную карточку Ю.Сиканова в отделении Приватбанка на номер: 5211 5374 1725 8378.

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26 марта фильм эстонского режиссера М.Каат «Шахта №8», который рассказывает об эксплуатации детского труда на нелегальных шахтах Донецкой области, был запрещен к показу на Фестивале документального кино в Киеве.

Главный герой фильма - подросток из неблагополучной семьи, который вынужден идти работать в копанке, чтобы прокормить сестер. Фильм был снят с фестивального показа по инициативе его украинского сопродюсера Елены Фетисовой. Причем состоялось это всего за несколько часов до презентации. Украинский сопродюсер фильма Е.Фетисова внезапно назвала свое же кино «постановочным и не соответствующим жанру». Такой ход, по мнению эстонской стороны, выглядит весьма странным, поскольку раньше ничего подобного Е.Фетисова не заявляла, и наоборот, будучи продюсером, имела намерение распространять фильм в Украине.