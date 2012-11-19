В Донецкой области собирают деньги на лечение избитого героя «Шахты №8»

Об этом УНИАН сообщила активистка общественной организации «Донецкий правозащитный центр» Алена Игнатьева.

По ее словам, в организации в минувшую пятницу, 16 ноября, узнали, что Ю. Сиканова соседи жестоко избили битами 27 октября, нанеся челюстно-лицевые травмы, и ему срочно требуются деньги на лечение.

«Мы узнали о том, что его избили вечером в пятницу, 16 ноября, и уже в субботу начали сбор средств на лечение парня. На сегодняшний момент, я сегодня созванивалась с Юрой, мы собрали 4 тыс. 490 грн. и еще у нас есть 300 грн. наличными. Люди приходили, приносили по 10, по 20 грн», - рассказала А. Игнатьева.

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По ее словам, сейчас Ю. Сиканов находится в одной из Макеевских больниц, в челюстно-лицевом отделении, врачи ставят предварительный диагноз - перелом суставных отростков нижней челюсти. Поэтому парню нужна срочная операция по установлению специальных пластин, чтобы он не стал инвалидом.

«Мы записали его на обследование в Донецке, он сегодня его прошел. И сейчас он опять вернулся в Макеевскую больницу. Мы попросили врача не выписывать его, пока мы не соберем на операцию и послеоперационный период необходимую сумму денег», - объяснила А. Игнатьева, добавив, что Ю. Сиканова должны были прооперировать еще две недели назад, но из-за отсутствия денег этого не произошло.

Она сказала, что по предварительной оценке врачей, на лечение и на реабилитацию этого пациента нужно будет до 10 тыс. грн : 1 тыс. грн. на обследование, 3 тыс. грн. - на пластины и о т 5 до 6 тыс. грн. на лечение и общую реабилитацию.

По словам А. Игнатьевой, «обследование Юрий сегодня уже прошел, и теперь будут известны более конкретные цифры. Однако по самым лучшим прогнозам этих 4,5 тыс. грн, которые уже собрали, не хватит».

«Поэтому мы надеемся, что до конца недели мы соберем достаточную сумму и Юре смогут сделать операцию», - сказала А. Игнатьева.

Помочь можно, перечислив деньги на личную карточку Ю.Сиканова в отделении Приватбанка на номер: 5211 5374 1725 8378.

Как сообщал УНИАН, 26 марта фильм эстонского режиссера Марьяны Каат «Шахта № 8», который рассказывает об эксплуатации детского труда на нелегальных шахтах Донецкой области, был запрещен к показу на Фестивале документального кино в Киеве. Главный герой фильма - подросток из неблагополучной семьи, который вынужден идти работать на «копанку», чтобы прокормить своих сестер. Фильм был снят с фестивального показа по инициативе его украинского сопродюсера Елены Фетисовой. Причем состоялось это всего за несколько часов до презентации. Украинский сопродюсер фильма Е.Фетисова внезапно назвала свое же кино «постановочным и не соответствующим жанру». Такой ход, по мнению эстонской стороны, выглядит весьма странным, поскольку раньше ничего подобного Е.Фетисова не заявляла, и наоборот, будучи продюсером, намеревалась распространять фильм в Украине.

По информации сайта donbass.ua, у Ю. Сиканова 27 октября произошла ссора с соседями по переулку - отцом и сыном. Соседи объяснили, что якобы парень первым грубо задел их у калитки, вот они и решили его проучить. «В тот вечер я не пил. Я же член участковой избирательной комиссии, мне надо было быть трезвым», - объяснил тогда участковому милиционеру сосед. Сразу милицию никто не вызывал, только на утро Ю. Сиканов обратился к врачам. После происшествия квартира парня была в крови, а стулья и окна разбиты. Сам он ситуацию объяснил так: он спал, а «мужики сами пришли с битой». По факту драки и нанесения телесных повреждений макеевской милицией было возбуждено уголовное дело.