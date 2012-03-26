СМИ: У героя запрещенного фильма про «копанки» проблемы с милицией

После съемок документального фильма «Шахта №8», который рассказывает об эксплуатации детского труда на нелегальных шахтах Донецкой области, у несовершеннолетнего героя начались проблемы с милицией.

Об этом рассказал сам юноша, сообщают Комментарии.

Напомним, фильм эстонского режиссера Марьяны Каат «Шахта № 8», который рассказывает о Юре Сиканове, внуке когда-то влиятельного руководителя советского завода, который зарабатывает в «копанках» - нелегальных шахтах, чтобы прокормить двух своих сестер, отчима и маму, которая употребляет алкоголь.

«После того, как сняли фильм, я из горотдела практически не вылазил», - вспоминает парень.

По словам подростка, также проблемы начались и у людей, которые принимали его на работу.

«Людей много пострадало, получается из-за меня. Понимаете, что это такое – несовершеннолетний работает на шахте. Поэтому они и пострадали. Но я им зла не желал, просто стечение обстоятельств», - говорит Ю.Сиканов.

Как сообщал УНИАН, фильм «Шахта №8» был запрещен к показу на Фестивале документального кино в Киеве.