Создана рабочая группа по строительству моста через Керченский пролив

Подкомиссия по вопросам транспорта комитета экономического сотрудничества Российской Федерации и Украины решила создать рабочую группу для выработки механизма по реализации проекта строительства моста через Керченский пролив.

Как сообщили УНИАН в Совете министров Крыма, глава правительства автономии Виктор ПЛАКИДА принял участие в работе четвертого заседания данной Подкомиссии, которое прошло в Москве.

На обсуждение в том числе был вынесен вопрос о проекте строительства перехода через Керченский пролив и о реализации меморандума о развитии автомобильных дорог "Киев-Москва" и "Москва-Симферополь".

Участники заседания подтвердили заинтересованность в расширении транспортного сообщения через Керченский пролив. «В протоколе подкомиссии отмечено, что стороны договорились создать рабочую группу для выработки механизма реализации проекта, включая разработку технико-экономического обоснования и необходимой проектной документации. Состав рабочей группы, дата и место ее первого заседания будут согласованы по дипломатическим каналам», - отметили в пресс-службе Совмина.

В ходе заседания Подкомиссии отмечалось, что строительство моста «Керчь-Кубань» будет способствовать повышению качества обслуживания участников как Чемпионата Европы в Украине в 2012 году, так и всемирной Олимпиады в 2014 году в Сочи. Кроме того, отмечалось, что создание транспевропейской транспортной магистрали по программе ТАСIS «Юг России», безусловно, может быть альтернативным проекту ТРАСЕКА (проходящему через Турцию) как маршрут, который проходит по территории России и Украины, что может быть полезным и России и Украине, будет способствовать оптимизации транспортного оборота портов и России, и Украины.

Строительство транспортного перехода через Керченский пролив только на участке пути от Херсона до Новороссийска сокращает путь пассажирам и грузам на 450 километров, а при условии "логистического объединения транспортных систем стран Черноморского экономического сотрудничества" может сокращать путь вокруг Черного моря на 1200 километров. «В ходе заседания отмечалось, что доля Южного Федерального округа России в общем объеме страны составляет 5% по региональному внутреннему продукту и 15% по населению, а доля Причерноморского региона Украины в общем объеме своей страны составляет по внутреннему региональному продукту и по населению 50%. Предполагается, что примерно в таких пропорциях будут распределяться и объемы транспортных потоков по будущему транспортному переходу через пролив, что свидетельствует о значительной заинтересованности Крыма и Украины в создании новых магистралей через Керченский пролив», - отметили в Совмине.

Как сообщал УНИАН, по информации пресс-службы Совета министров Крыма, транспортный переход «Керчь-Кубань» обеспечит перемещение через Керченский пролив до 10 миллионов человек в год. Планируется также транспортировать через пролив сжиженный газ в железнодорожных и автомобильных цистернах.

Рассматривается несколько вариантов финансирования строительства, включая совместное финансирование из государственных бюджетов Украины и РФ.