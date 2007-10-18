Генпрокурору мешают суды

Генеральный прокурор Александр МЕДВЕДЬКО полагает, что одесские суды препятствуют наказанию лиц, ответственных за разворовывание земель местных санаториев.

Отвечая на вопрос корреспондента УНИАН об итогах 2-годичного прокурорского расследования фактов незаконной приватизации свыше двух десятков здравниц, А.МЕДВЕДЬКО сослался при этом на то, что «суды пользуются внесенными в Уголовно-процессуальный кодекс поправками и либо закрывают досудебное расследование этих дел, либо направляют материалы на дорасследование».

Одесская область, по данным А.МЕДВЕДЬКО, является лидером в стране «по количеству отмененных судами постановлений о возбуждении уголовных дел. Если всего по стране суды отменили 516 таких постановлений, то в одном Одесском регионе – 117». Вместе с тем, генпрокурор не уточнил, почему прокуратура не сочла необходимым обжаловать решения судов по «прихватизации» здравниц.

А.МЕДВЕДЬКО уточнил, что «80% отмененных постановлений касаются фактов уклонения от уплаты налогов, злоупотребления служебным положением, взяточничества. По сути, таким образом суды также прикрывают коррупцию».

Коснувшись прокурорских мер в отношении лиц, причастных к взрыву дома в Днепропетровске, глава надзорного ведомства уточнил, что ожидает окончания следственных действий до конца октября. А.МЕДВЕДЬКО высказал удивление тем, что «администрация компании «Днепрогаз», эксплуатирующая городскую газовую сеть, безответственно экономило на всем, в том числе недопустимо сократило штат сотрудников предприятия. Вместо необходимых для выполнения производственных задач 1385 работников фактически здесь трудились 689 сотрудников, поэтому оборудование газораспределительных пунктов не было закреплено за конкретными работниками».

Компания «Днепрогаз» эксплуатировала взрывоопасное оборудование, уточнил генпрокурор, вообще без заключения договоров с соответствующими государственными структурами, в связи с этим проверяется деятельность инспекторов надзирающих технических ведомств. Исходя из установленных фактов, генпрокуратура поручила областным надзорным структурам проверить до 25 октября, с привлечением сотрудников МВД, безопасность деятельности всех газоснабжающих предприятий.