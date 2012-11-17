Милиция считает, что расстрел охранников в «Караване» - не первое преступление Мазурка

Об этом он заявил в интервью газете "Комсомольская правда в Украине".

"Учитывая, как он хладнокровно действовал в "Караване", то это не тот человек, который впервые совершил преступление. Мало того что стрелял без колебаний, у него на пистолете была сетка для улавливания гильз. А почему? Да потому, что на гильзах остается то, что даже после высокой температуры экспертам удается извлекать и потом идентифицировать", - сказал В.Фаринник. "Если учитывать, что Мазурок все-таки совершил не одно это преступление, естественно, что когда он услышал о намерении охраны вызвать милицию, то понял, что по пистолету начнется работа конкретная. И грехи его станут известны. Психологически он был готов к тому, чтобы убивать. Он знал, что после этого начнется паника, страх и его не задержат безоружные люди", - добавил В.Фаринник. Анализируя ситуацию в момент пребывания Я.Мазурка в "Караване", начальник ГСУ предположил, что тот выглядел как человек, который в чем-то стеснен. "Зачем он с оружием шел за примитивными продуктами и Милиция считает, что расстрел охранников - не первое преступление Мазурка совершил мелкую кражу, провоцируя этим внимание? Мы пока ответа дать не можем, а он уже не может ничего рассказать... Его смерть не дала возможности получить массу информации", - отметил В.Фаринник.

Говоря о возможных сообщниках, которые могли помогать Я.Мазурку прятаться, В.Фаринник заметил, что если таковым была его жена, то привлечь ее к ответственности не могут. "У нас по Конституции жена имеет право ничего не говорить, не выдавать. Ее могут спросить, но она имеет право не давать показания", - сказал начальник ГСУ.

Он также отметил, что не смотря на отсутствие пули, которая привела к смерти Я.Мазурка, у милиции "достаточно доказательств, чтобы изучить особенности оружия, из которого стреляли, и убедиться, что именно с помощью этого оружия Мазурок совершил самоубийство".