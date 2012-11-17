В Ивано-Франковске почтили память националистов, расстреляных гестаповцами

Как передает корреспондент УНИАН, возле бронзового памятника расстрелянным членам ОУН в центре города священники греко-католической и православных конфессий отслужили панихиду по погибшим. Венки и цветы к памятнику возложили председатель Ивано-Франковской облгосадминистрации Михаил Вышиванюк, заместитель председателя Ивано-Франковского областного совета Остап Дзеса, руководители города и председатели райгосадминистраций Ивано-Франковской области, лидеры политических партий.

После панихиды состоялось поминальное вече.

Заместитель председателя облгосадминистрации Роман Иваницкий в своем выступлении напомнил, что прошло уже 69 лет с того времени, как под стенами синагоги гестаповцы расстреляли 27 молодых националистов.

На вече выступила и дочь расстрелянного члена ОУН Олексы Маланюка Оксана Маланюк.

По ее словам почтение памяти погибших украинцев, среди которых был и ее отец, является «особенным днем». Она напомнила, что отцу тогда было всего 23 года, а ей две недели со дня рождения.

О. Маланюк рассказала, что часто под стенами синагоги ставила свечу и задавала вопрос себе: стоило ли отдавать жизнь отцу? И всегда отвечала сама себе: «Стоило!». Потому что националисты погибли за родной язык, за независимость и свободу родной земли.

Возле подножья памятника Казненным зажгли свечи памяти.

Справка УНИАН. В ноябре 1943 года в Ивано-Франковском драматичном театре (сейчас областной филармонии) во время премьеры произведения местного автора Ярослава Бернича о борьбе сечевых стрелков гестаповцы окружили театр и начали арестовывать украинских патриотов. На представление пришли и подпольщики, потому что в Черном лесу (недалеко от Ивано-Франковска) действовал отряд УПА. А через три дня, 17 ноября гестаповцы устроили фарс-судилище: осужденных выводили под помещение синагоги и расстреливали. Там с песней „Ще не вмерла Україна”, с возгласами „Слава Украине” погибло 27 украинских патриотов - членов ОУН, а три девушки были расстреляны в другом месте.