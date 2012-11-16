Станцию ​​киевского метро второй раз за неделю «заминировали»
20:52, 16 ноября 2012Общество
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Станция метро "Печерская" перекрыта из-за сообщения о минировании.
На Печерской снова ищут бомбу, фото www.metro.kiev.ua
Станцию киевского метрополитена "Печерская" (Сырецко-Печерская линия) закрывали на выход и вход из-за сообщения о заложенном взрывном устройстве.
Как сообщили УНИАН в Главном управлении МВС Украины в Киеве, анонимное сообщение на «102» о заминировании станции поступило в 19.11.
На место выехали работники взрывотехнической службы. Взрывного устройства на станции метро не обнаружено.
В 19.45 станция заработала в обычном режиме.
Как сообщал УНИАН, 14 ноября на этой же станции метро обнаружили подозрительный предмет, из-за чего станция была закрыта на 20 минут. Однако предметом оказался элемент использованного фейерверка.
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