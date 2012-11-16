Добыча нефти в Украине в этом году сократилась почти на 5%

Добыча нефти в Украине в январе-октябре 2012 года сократилась по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 4,7% – до 1,932 млн тонн, сообщила Государственная служба статистики Украины.

Согласно данным статистического ведомства, добыча нефти в октябре текущего года по сравнению с предыдущим месяцем выросла на 1,8% – до 191 тыс. тонн. По сравнению с октябрем 2011 года падение составило 5,3%.

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Как сообщал УНИАН, в 2011 году украинские компании сократили добычу нефти к предыдущему году на 5,9%, до 2,424 млн тонн.

Справка УНИАН. Крупнейшими нефтегазодобывающими компаниями Украины являются «дочки» НАК «Нафтогаз Украины» - «Укргазвыдобування» и «Черноморнефтегаз», а также «Укрнафта», в которой госхолдинг «Нафтогаз» владеет контрольным пакетом акций.