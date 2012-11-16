Межбанк закрывает неделю снижением котировок

В пятницу, 16 ноября, на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками 8,2370/8,2470, к 12:00 цены упали 8,1900/8,1970. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях 8,1900/8,1990 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2596/0,2600, к 12:00 цены снизились 0,2578/82. К закрытию цены достигли минимума 0,2572/76. В России курс доллар-рубль поднялся, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов остался 31.7399 (+0.0674).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2725/1,2780. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,5055/10,5195, к 12:00 цены ушли вниз 10,4200/10,4325. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH откатились к уровню 10,4355/10,4510.