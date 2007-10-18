Путин: такой поддержки Украина не получала и не получит ни от одной страны мира

Россия готова сотрудничать с любым правительством Украины, сформированным после парламентских выборов 30 сентября, заявляет Президент РФ Владимир ПУТИН.

"Я надеюсь на то, что какое бы правительство в Украине ни было сформировано, на какой бы политической платформе оно не осуществляло свою деятельность, объективная реальность будет подталкивать наших партнеров к развитию сотрудничества с Российской Федерацией", - сказал В.ПУТИН, отвечая на вопросы россиян в ходе "прямой линии".

"Мы этого хотим, мы с нашей стороны это будем делать", - заявил В.ПУТИН, сообщает РИА «Новости».

Ссылаясь на статистические данные, Президент РФ отметил, что в Украине проживает до 17 миллионов этнических русских, а в России даже на временной основе больше всего находится именно украинцев - около 4 миллионов человек.

"От отношений между нашими странами напрямую зависит социальное самочувствие миллионов россиян и украинцев. Мы будем уделять этому самое пристальное внимание", - заявил Президент РФ.

По его мнению, отношения между двумя странами должны строиться "на современной, прагматической основе, с учетом интересов друг друга".

"Если мы говорим об энергоносителях, то, конечно, взаимодействие в этой сфере должно осуществляться на рыночной основе. Субсидирование за счет низких цен на энергоносители украинской экономики за последние 15 лет составляло ежегодно 3-5 миллиардов долларов США. Такой поддержки Украина не получала и не получит ни от одной страны мира", - отметил В.ПУТИН.

"Но переходя на рыночные отношения, мы это делаем и намерены это делать мягко, спокойно, в дружеском режиме, не нанося ущерба нашим украинским партнерам", - подчеркнул он.

При этом В.ПУТИН напомнил, что Россия и сама переходит на рыночное ценообразование внутри страны.