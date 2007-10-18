Российский миллиардер выплатит по $100 тысяч жертвам взрыва в Днепропетровске

Подконтрольная российскому миллиардеру Виктору ВЕКСЕЛЬБЕРГУ компания “Газэкс” выплатит по 100 тыс. долларов жертвам взрыва бытового газа в жилом доме в Днепропетровске, сказал представитель компании Валентин ЗЕМЛЯНСКИЙ агентству «Рейтер».

По его словам, это решение "никоим образом не связано" с обвинениями со стороны лидера правящей коалиции в парламенте Украины и потенциального премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, накануне упрекнувшей российского магната в бесчувственности.

"Мы не поддаемся на политические провокации. Есть трагическая ситуация, мы на нее реагируем. Нам не нужен пиар на крови", - сказал В.ЗЕМЛЯНСКИЙ.

“Газэкс” принадлежит КЭС-холдингу В.ВЕКСЕЛЬБЕРГА и контролирует АО “Днепрогаз”.

Также «Газэкс» оплатит лечение пострадавших в результате взрыва.

Как сообщал УНИАН, 17 человек погибло от взрыва бытового газа в 10-этажном жилом доме в субботу в Днепропетровске. Вероятной причиной взрыва называют резкое увеличение давления в газовых распределительных сетях, а также их изношенность.

16 октября Ю.ТИМОШЕНКО заявила: «То, что В.ВЕКСЕЛЬБЕРГ абсолютно никак не отреагировал на это, то, что они даже помощи людям никакой не оказали, говорит о том, насколько ему безразлично в Российской Федерации наблюдать за тем, как в городе Днепропетровске все происходит».

Кроме того, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выразил возмущение отсутствием на данный момент какой-либо помощи со стороны акционеров ОАО «Днепрогаз» при ликвидации последствий взрыва.

*** В.ВЕКСЕЛЬБЕРГ является акционером ТНК-BP, которой принадлежит Лисичанский нефтеперерабатывающий завод. Американский журнал Forbes ставил В.ВЕКСЕЛЬБЕРГА на пятое место в списке российских миллиардеров с состоянием более 10 миллиардов долларов.