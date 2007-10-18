Гриценко считает: легче отменить три закона Ньютона, чем призыв

Министр обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО подчеркивает, что переход на контрактную армию возможен не раньше 2010 года

Такое мнение он высказал в разговоре с корреспондентом УНИАН.

«Вам известна моя позиция по этому вопросу, а мне известна позиция главы государства - Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами Украины. В соответствии с утвержденной Президентом Государственной программой развития ВСУ, украинская армия станет на 100% контрактной в 2010 году», - подчеркнул А.ГРИЦЕНКО.

«Относительно отмены призыва с 1 января 2008 года, могу только отметить, что с таким же успехом можно парафировать соглашение об отмене трех законов Ньютона», - добавил министр обороны.

Как сообщал УНИАН, в соответствии с парафированным соглашением между лидерами демократических сил (БЮТ и НУ-НС), предусматривается отказ от призыва на срочную воинскую службу с 1 января 2008 года.

Между тем А.ГРИЦЕНКО в ходе избирательной кампании неоднократно заявлял, что отказ от срочного призыва со следующего года приведет к развалу армии и дискредитации самой идеи контрактной армии.