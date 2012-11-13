Саламатин в Баку встретился с Ильхамом Алиевым и подписал план о сотрудничестве

Дмитрий Саламатин передал Ильхаму Илиеве приветствие от имени Президента Украины Виктора Януковича по случаю Дня Конституции Азербайджанской Республики.

На встрече Ильхам Алиев подчеркнул важность осуществления взаимных визитов высокого уровня для укрепления двусторонних отношений. Он выразил надежду, что визит Министра обороны Украины Дмитрия Саламатина в Азербайджанскую Республику будет способствовать расширению сотрудничества между соответствующими структурами двух стран.

Кроме того, Дмитрий Саламатин встретился с Министром обороны Азербайджанской Республики Сафаром Ахундбала оглы Абиевым.

Во время встречи руководители ведомств обсудили ход реформ в Вооруженных Силах Украины.

Речь шла о росте показателей боевой подготовки, в том числе налета военной авиации и количества прыжков с парашютом, принятие на вооружение новых и модернизированных, а также ремонт существующих образцов вооружения и военной техники, обеспечения социальных гарантий военнослужащих и членов их семей, внедрение действенных механизмов комплектования Вооруженных Сил Украины военнослужащими по контракту, развитие системы военной науки и образования.

По итогам переговоров стороны подписали План мероприятий двустороннего сотрудничества между Министерством обороны Азербайджанской Республики и Министерством обороны Украины на 2013 год.

Также, на встрече с Министром оборонной промышленности Азербайджанской Республики Явером Джамаловым Дмитрий Саламатин обсудил вопросы активизации сотрудничества, новые направления сотрудничества в военно-промышленной сфере.

«Украинский оборонно-промышленный комплекс имеет серьезный ресурс и тема перевооружения остается для нас приоритетной. Происходит оживление работы по многим направлениям, например, в производстве высокоточного оружия, кораблестроении и других. Мы заинтересованы изучать ваш опыт и делиться своим», - подчеркнул Министр обороны Украины Дмитрий Саламатин.

По его словам, сейчас активно изучается такое направление сотрудничества между обеими странами как локализация производства, для чего впоследствии планируется провести соответствующие экспертные встречи.