Детский фонд ООН пропагандирует в Украине семейные ценности

Как отмечается в переданном агентству УНИАН пресс-релизе организации, в рамках этой социальной кампании будет размещена серия сити-лайтов и билбордов в разных областях Украины, а также будет изготовлен видеоролик. «Эта кампания является частью нашей адвокации для реализации эффективной политики и поддержки услуг семям, а также предупреждения отделения детей от их родителей», - отмечают в ЮНИСЕФ.

На сегодняшний день более 94 тыс. детей в Украине воспитываются в заведениях интернатного типа.

«К сожалению, слишком многие дети живут отдельно от своих биологических семей. Необходимо обеспечить предоставление более эффективных социальных услуг для всех семей, с целью предотвращения отделения детей от семьи, а также предоставления детям своевременной защиты в ситуациях, являющихся для них угрожающими», – сказала руководитель программы «Защита детей» ЮНИСЕФ Украины Габриэль Акимова.