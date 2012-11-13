В Киев привезут скрипку Гварнери

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства культуры Украины, 15 ноября в Колонном зале Национальной филармонии Украины будет звучать скрипка легендарного итальянского мастера Джузеппе Гварнери Дель Джезу (1698-1744), выдающегося представителя семьи Гварнери, которая прославилась изготовлением смычковых инструментов. Скрипка изготовлена в Кремоне в 1727 году. Этот инструмент любимого мастера Николо Паганини сохранился в прекрасном состоянии и пользуется большим спросом у ведущих мировых исполнителей.

Уникальную скрипку специально на Международный музыкальный конкурс им. Николая Лысенко привезет всемирно известный скрипичный мастер, профессор Королевской академии музыки в Лондоне Флориан Леонард. 15 ноября, на открытии конкурса, на скрипке Гварнери играть лауреат Международного конкурса им. Лысенко Дмитрий Ткаченко, а в последний день музыкального форума на скрипке сыграет лауреат конкурса.

В пресс-службе напомнили, что IV Международный музыкальный конкурс им. Н. Лысенко состоится в Киеве 15-24 ноября. В конкурсе будут участвовать более 200 молодых музыкантов из 16 стран мира. Конкурс традиционно состоится в четырех номинациях: фортепиано, скрипка, виолончель, сольное пение. В состав международного жюри вошли всемирно музыканты и музыкальные деятели.