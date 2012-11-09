Сегодня украинцы напишут Диктант национального единства

Нынешний диктант, который будет состоять из 100-120 слов, проведет доцент Киевского университета им. Б.Гринченко, автор школьных учебников по украинскому языку и литературе Александр Авраменко.

Те, кто напишет диктант без ошибок, будут отмечены призами в виде денежных премий, книг и компакт-дисков с уникальными записями «Украинского радио». При этом, важное условие – будут проверяться только диктанты, отправленные 9 и 10 ноября по адресу «Украинского радио»: Киев-1, Крещатик, 26. Индекс – 01001. Дату отправления будут определять по штемпелю на конверте.

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Написание радиодиктанта будет сопровождаться двухчасовым прямоэфирным марафоном, во время которого ведущие Алина Акуленко и Роман Коляда будут рассказывать об истории акции, нынешних спонсорах, призах, а также вместе с гостями студии будут рассуждать о том, что такое радиодиктант – проверка грамотности или гражданская позиция, сообщается на сайте «Украинского радио».

Кроме того, в этом году впервые, кроме диктанта, будет предложено творческое задание. Оно не обязательно, и будет оцениваться отдельно.

*** Акцию по написанию Всеукраинского диктанта национального единства Национальная радиокомпания Украины (НРКУ) начала еще в 2000 году. С тех пор ежегодно в этот день украинцы – от мала до велика – могут принять участие в написании радиодиктанта и выяснить, насколько хорошо знают родной язык, а еще – продемонстрировать солидарность со всеми, кто любит и уважает родное слово, кто хочет, чтобы украинцы говорили на украинском языке и сохранили его для потомков. Радиодиктанты родного языка существуют во многих странах мира, в частности Польше, Китае, Франции.

В прошлом году Национальная радиокомпания получила 17 тысяч 348 диктантов не только из всех областей Украины, но и из-за границы: России, Беларуси, Молдовы, Германии, Бельгии и даже Таиланда. Диктант писали люди разного возраста и разных профессий: школьники и студенты, военные и рабочие, пенсионеры и домохозяйки.