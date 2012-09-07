«Просвита» проверила мэра и мэрию на знание украинского

Мероприятие было посвящено Международному дню грамотности, который будут отмечать 8 сентября.

Как передает корреспондент УНИАН, своеобразная проверка языковой грамотности чиновников была проведена в сессионном зале горсовета, а ее инициатором была городская организация общества «Просвита».

Суть акции заключалась в том, что каждый из ее участников получил текст диктанта по украинскому языку, который пишут ученики 11-го класса общеобразовательной школы. В тексте было специально допущено 27 орфографических ошибок и пропущено 6 знаков препинания. Через 10 минут участники акции должны были исправить эти ошибки.

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Как сообщила председатель городской организации «Просвита» Екатерина Сычик, только каждый четвертый допустил одну-две ошибки, а у большинства чиновников таких ошибок было намного больше. Среди тех, кто допустил их меньше всего – городской голова В.Хомко, его заместитель по гуманитарным вопросам Галина Кульчинская, начальник городского управления образования и науки Василий Харковец, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Иван Гема и другие.

Участники своеобразного экзамена сообщили, что искать в тексте ошибки им было намного легче, чем писать диктант.

По мнению Г.Кульчинской, если бы пришлось бы писать диктант, то ошибок было бы намного больше.

А начальник управления образования и науки В.Харковец считает, что низкий уровень языковой грамотности у школьников и взрослых объясняется тем, что им приходится мало писать самостоятельно из-за того, что эту функцию выполняет компьютер. ”Сегодня основная причина в том, что дети мало читают художественную литературу. Из-за того, что сейчас тесты больше делают, они мало пишут, нет разговорного письма", - отметил чиновник.

Участники акции согласились, что подобную проверку знаний нужно проводить чаще.