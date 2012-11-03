Эксперты рассказали, что будет с долларом после выборов

Специалисты убеждены в том, что «свободного плавания» на валютном рынке в ближайшей перспективе не будет, однако 10-процентный «коридор» колебания курса мог бы оказать позитивный эффект для экономики.

Среди опрошенных ZN.UA экспертов наиболее пессимистический курсовой прогноз по итогам года - это 8,8-9 грн/долл. А самым вероятным сценарием называют диапазон 8,3-8,5 грн/долл.

Руководитель аналитического отдела «Арт-Капитал» Игорь Путилин считает, что регулятор будет следить за тем, чтобы диапазон курсовых колебаний не превышал плюс-минус 5%.

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Эксперты отмечают, что базовым риском более гибкой курсовой политики НБУ является «односторонняя» гибкость, то есть движения курса гривни вниз.

Как отмечает казначей банка «Финансы и кредит» Александр Александров, это может повысить спрос на валюту и стоимость гривневого ресурса на рынке, плюс как следствие - ограничить кредитование реального сектора.

Кроме этого, переведение вкладов физлиц в валюту дополнительно увеличило бы короткую позицию банков (превышение валютных пассивов над валютными активами), а это уже дополнительные финансовые риски для банков.

Как неоднократно отмечали банкиры, нынешние регламенты расчетов валютной позиции побуждают банки формировать резервы под валютные кредиты в гривне. Из-за этого ослабление гривни даже на несколько копеек может нанести участнику рынка миллионные убытки.

В этом контексте начальник отдела анализа и исследований «Райффайзен Банк Аваль» Дмитрий Сологуб обращает внимание на то, что за последние полгода банки в несколько раз уменьшили размер короткой валютной позиции благодаря приобретению индексированных облигаций (весной НБУ позволил учитывать их в резервах), списанию проблемных кредитов в валюте и т.п.

По мнению эксперта, если НБУ постепенно будет изменять курс гривни, это «также создаст для банков запас времени для того, чтобы окончательно решить эту проблему (короткой позиции)».

«Наиболее позитивным эффектом перехода к более гибкому курсообразованию станет улучшение ситуации с ликвидностью, постепенная дедолларизация, в рамках которой будет постепенно увеличиваться доля кредитов и депозитов в национальной валюте», - отметил начальник отдела анализа и исследований «Райффайзен Банк Аваль».

Как спрогнозировал на условиях анонимности один из авторитетных отечественных банкиров, способствовать снижению ставок на ресурсном рынке на 4-6% уже в краткосрочной перспективе могла бы официальная информация регулятора о 10-процентном «коридоре» колебания курса (на 5% в сторону как уменьшения, так и увеличения).

«Более значительное снижение курса приведет к панике и неконтролируемой девальвации. Но начинать „плавание“ необходимо сразу с 10%. Хотя этот путь и непопулярный, но его надо пройти. Без этого все будут сидеть в валюте и ждать девальвации. А без кредитования экономики банковская система не выживет. На „чайниках и микроволновках“ мы далеко не заедем. Потребительские кредиты - этот вопрос одного-двух лет. А дальше? Чем раньше НБУ и Минфин к этому придут, тем здоровее будет экономика через два-три года», - сказал собеседник издания.