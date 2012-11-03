Ахметов опередил по богатству российских миллиардеров
08:16, 03 ноября 2012Общество
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Самым богатым предпринимателем на территории бывшего СССР является гражданин Украины Ринат Ахметов.
Ринат Ахметов и его мама Някия Ахметова в день выборов, Донецк, 28 октября
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В опубликованном 2 ноября агентством Bloomberg списке самых богатых людей мира он занимает 35 место. Его состояние оценивается в более чем 19 миллиардов долларов.
На 40-м месте - россиянин Виктор Вексельберг, состояние - более 17,5 миллиардов долларов, замечает Радио Свобода.
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