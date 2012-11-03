Ахметов опередил по богатству российских миллиардеров

08:16, 03 ноября 2012
Общество
12823 0

Самым богатым предпринимателем на территории бывшего СССР является гражданин Украины Ринат Ахметов.

Ринат Ахметов и его мама Някия Ахметова в день выборов, Донецк, 28 октября

По теме: Состояние 20 самых богатых участников выборов в ВР - $7,7 миллиарда

В опубликованном 2 ноября агентством Bloomberg списке самых богатых людей мира он занимает 35 место. Его состояние оценивается в более чем 19 миллиардов долларов.

На 40-м месте - россиянин Виктор Вексельберг,  состояние - более 17,5 миллиардов долларов, замечает Радио Свобода.

По теме: В Украине миллионеры растут как «на дрожжах»

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter