СМИ: Состояние 20 самых богатых участников выборов в ВР - $7,7 миллиарда

По версии Forbes.ua, «двадцатку «самых богатых кандидатов в депутаты возглавляет владелец корпорации «Финансы и кредит» Константин Жеваго с состоянием 1,8 млрд дол. На выборы он идет как самовыдвиженец, несмотря на то, что сейчас – член фракции «Батькивщина» в парламенте. Точно также баллотируется второй номер списка богатейших кандидатов – министр экономики Украины Петр Порошенко с состоянием 1 млрд дол.

Далее – представители Партии регионов, два вице-премьер-министра: Сергей Тигипко и Борис Колесников. Капитал первого Forbes оценил в 989 млн дол, второго – в 430 млн дол. Оба чиновника попали в первую десятку партийного списка «регионалов».

Пятое место занял Владимир Бойко (360 млн дол), который баллотируется по списку Партии регионов (№ 7), шестое - кандидат-мажоритарщик от Партии регионов Вячеслав Богуслаев (319 млн дол); седьмое - №36 партйного списка ПР Тариэл Васадзе (276 млн дол); восьмое - №48 списка Партии регионов Евгений Сигал (259 млн дол); девятое — кандидат-мажоритарщик от Партии регионов Ефим Звягильский (256 млн дол). Первую десятку замыкает самовыдвиженка, секретарь Киевсовета Галина Герега (255 млн дол).

Первые четыре места второй десятки также заняли представители Партии регионов. В частности, на одиннадцатом месте - №37 списка Партии регионов Василий Хмельницкий (248 млн долл.); двенадцатое занял № 27 списка Партии регионов Нестор Шуфрич (235 млн долл.); тринадцатое — кандидат-мажоритарщик от Партии регионов Александр Фельдман (233 млн долл.) и четырнадцатое - №24 списка Партии регинов Юрий Иванющенко (214 млн долл.).

В то же время, пятнадцатое место занял самовыдвиженец Игорь Баленко (186 млн долл.); шестнадцатое - мажоритарщик от Партии регионов Леонид Климов (150 млн долл.); семнадцатое - мажоритарщик от Партии регионов Сергей Клюев (135 млн долл.).

Бывший представитель БЮТ Сергей Буряк, который баллотируется по мажоритарке как самовыдвиженец, разместился на 18-м месте с состоянием 135 млн долл.; мажоритарщик от Партии регионов Иван Фурсин (124 млн долл.) - на 19-м месте. Замыкает “двадцатку” самовыдвиженец Игорь Палица с состоянием 115 млн долл.

Согласно данным издания, Партия регионов – абсолютный лидер по количеству олигархов, которые баллотируются в парламент. 15 кандидатов из списка 20 богатейших кандидатов в депутаты баллотируются от ПР, остальные – самовыдвиженцы.

Источник: http://forbes.ua/nation/1334887-20-samyh-bogatyh-kandidatov-v-narodnye-deputaty?utm_source=BigmirMain&utm_medium=LastNews&utm_campaign=Forbes