В Украине миллионеры растут как «на дрожжах»

Об этом говорится в исследовании Wealth Management Ukraine 2012, проведенном изданиями Ukraine Business Insight и Eurasia Insights, текстом которого располагает УНИАН.

Согласно исследованию, в Украине насчитывается около 30 тыс. человек, каждый из которых имеет более 100 тыс. долл. ликвидных активов. Рост количества долларовых миллионеров в стране порой составляет до 6% в год, в среднем насчитывая более 1,5 тыс. новых миллионеров ежегодно.

В исследовании со ссылкой на рейтинг Forbes говорится, что общий доход 200 самых богатых людей в США составляет примерно 58,2 млрд долл., тогда как в активах 100 самых богатых украинцев более 54 млрд долл. (по состоянию на апрель 2012 года).

По мнению авторов исследования, ограниченность локальной фондовой биржи, широко распространенное недоверие к чиновникам в стране и несовершенство украинской налоговой системы привели к тому, что наиболее состоятельные частные лица размещают около 60% своих активов в оффшорах, несмотря на жесткие ограничения на юридический перевод капитала в оффшор.

Справка УНИАН. Исследование, проведенное в марте и апреле 2012 года, основывалось на серии анонимных интервью и онлайн-опросов ведущих операторов private-banking в Украине и за рубежом.