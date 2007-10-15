Ахметов передал пострадавшим от взрыва газа соболезнования и 10 млн. гривен

Благотворительный фонд «Развитие Украины» выделил 10 млн. грн. жителям Днепропетровска, пострадавшим от взрыва газа. Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь президента фонда Рината АХМЕТОВА Елена ДОВЖЕНКО.

Р.АХМЕТОВ выразил «искренние соболезнования в связи с масштабной бедой, которая ворвалась в ваши семьи, унесла жизни родных и близких. Эта трагедия проникла в сердце каждого из нас, в сердце всей Украины. Сегодня наш долг - не остаться в стороне, а поддержать каждую семью, каждого человека, оказавшегося в беде. Мы должны помочь всем без исключения пострадавшим как можно быстрее обрести уверенность в завтрашнем дне, вернуться к полноценной жизни».

Он отметил, что Благотворительный фонд «Развитие Украины» принял решение выделить 10 млн. гривен на оказание помощи всем жителям дома № 127 по ул. Мандрыковской г. Днепропетровска. Из этой суммы половина средств пойдет семьям, в которых есть погибшие, другая половина – на поддержку семей, лишившихся крова.

По его словам, уже завтра, 16 октября, фонд «Развитие Украины» в тесном сотрудничестве с местными властями, общественными организациями, а главное – жителями разрушенного дома, начнет работу по организации помощи пострадавшим.

«Скорбя о погибших, помогая потерпевшим, мы должны сделать все возможное, чтобы подобные трагедии никогда не повторились», - Р.АХМЕТОВ.