В Днепропетровске до сих пор без света сидят 17 многоэтажек

В Днепропетровске на жилом массиве «Победа», который был обесточен 13 октября после взрыва бытового газа, без электроснабжения остаются 17 многоэтажных жилых домов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил и.о. председателя Днепропетровской облгосадминистрации Виктор БОНДАРЬ.

По его словам, в отмеченных домах работники электросетей вместе с газовыми службами проводят профилактические работы.

В.БОНДАРЬ выразил надежду, что до сегодняшнего вечера в домах жилого массива «Победа» будет полностью восстановлено электроснабжение. По его словам, только после этого жилые дома будут подключать к газоснабжению.