Еще один город жалуется: Госказначейство не пропускает платежи

Как передает корреспондент УНИАН, об этом мэр Кременчуга Олег Бабаев заявил сегодня на брифинге для журналистов.

«У нас в Госказначействе зависло платежей на более, чем 20 млн грн. Все это незащищенные статьи бюджета. Абсолютно тяжелая ситуация по строительству, ремонтам, асфальтированию дорог, ремонтам больниц. Не проходят инвестиционные платежи и госсубвенция. Мы подаем в казначейство платежки и просим оплатить, но казначейство не пропускает эти расходы», - заявил мэр.

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Бабаев также отметил, что аналогичная ситуация сложилась во всей области.

«Не понятно почему. Деньги мы заработали, они у нас есть, но нам их не дают», - сказал О.Бабаев.

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Как сообщал УНИАН, 11 октября премьер-министр Украины Николай Азаров на совещании в Кривом Роге заявил, что 10 октября Госказначейство возобновило финансирование незащищенных статей в социальной сфере.

«У нас были проблемы финансирования по системе казначейства из-за того, что 7 октября Украина заплатила России 1 млрд долл. за потребленный газ. Мы притормозили финансирование по системе казначейства. А вчера процесс отпущен», - заявил Н.Азаров.