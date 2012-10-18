Прокуратура Тернополя требует от Казначейства разблокировать платежи города

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе городского совета, соответствующее представление было внесено вчера, 17 октября, после брифинга городского головы Тернополя Сергея Надала, на котором он обвинил Госказначейство в блокировании проплат.

«По состоянию на 17 октября не проплачено счета городского совета на сумму более 9 млн. грн. Из них по общему фонду (содержание городских учреждений) – на 3,4 млн. грн, по специальному фонду (капитальные расходы, ремонт жилого фонда) – на 6,2 млн. грн. Город не получает средства на потребности здравоохранения, образования, спорта, жилищно-коммунального хозяйства. Отдельные платежные поручения не проплачены уже больше месяца», – сообщил на брифинге С. Надал.

По его словам, из-за задержки проплат возникают проблемы с закупкой медикаментов, горючего для «скорой помощи», оплатой энергоносителей, обеспечением полноценного питания в заведениях образования и здравоохранения, выплатой заработной платы для учителей и врачей.

«Задерживая платежи, Казначейство парализует жизнедеятельность города. Несмотря на неоднократные обращения в Казначейство, облгосадминистрацию, Кабинет Министров Украины, прокуратуру, правоохранительные органы наши платежи заблокированы. Фактически, казначейство делает заложниками 200-тысячный город», – констатировал городской голова Тернополя.