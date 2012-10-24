Во Львове могут полностью отключить уличное освещение

Как сообщила УНИАН директор Львовского коммунального предприятия „Львовсвет” Марина Строева, Госказначейство до сих пор блокирует оплату 85,5 тыс. грн, из-за чего предприятие не может рассчитаться с поставщиком электроэнергии.

«Львовское облэнерго пока относится к ситуации с пониманием, потому что они могут отключить свет в то время, когда темно, и это создаст криминогенную ситуацию. А вот казначейство этого не понимает», - отметила М.Строева.

Как отметил в комментарии УНИАН городской голова Львова Андрей Садовый, „если «Львовсвет» не получит денег от Госказначейства, он не сможет заплатить «Львовоблэнерго».

“Город может остаться без уличного освещения. Это в действительности беспрецедентная ситуация. Должна быть системная работа в государстве. А наши деньги лежат, не проходят, и мы каждый день по копейке получаем. Мы будем просить облэнерго подождать еще день-два, пока казначейство проведет платеж. Мы же имеем бюджетные назначения, мы деньги подали на оплату, а казначейство их не оплачивает», - отметил А.Садовый.