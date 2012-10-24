В Изюме установят мемориальную доску бывшему главе НСЖУ Лубченко

1 ноября в Изюме Харьковской области на фасаде редакции горрайонной газеты «Обрії Ізюмщини» состоится открытие мемориальной доски общественному деятелю, заслуженному журналисту Украины, бывшему председателю Национального союза журналистов Украины Игорю Лубченко.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе НСЖУ.

Именно в Изюме начался путь И.Лубченко в журналистику.

По случаю открытия доски планируется проведение торжественного митинга, в котором примут участие председатель Национального союза журналистов Украины Олег Наливайко и актив НСЖУ.

3-го ноября планируется первое вручение Национальной премии за защиту свободы слова имени И.Лубченко.