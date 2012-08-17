Союз журналистов учредил национальную премию

Как сообщили УНИАН в пресс-службе НСЖУ, соответствующее решение было принято на пленуме Национального союза журналистов Украины, который состоялся в Полтаве.

На пленуме также были рассмотрены стратегия развития НСЖУ, проведена дискуссия "Кто может быть членом Союза", сформирован редакционный совет журнала "Журналист Украины".

Как отметил во время Пленума председатель НСЖУ Олег Наливайко: «Мы чувствуем положительную качественную динамику в приеме новых членов НСЖУ. К нам идет молодежь, проявляют активность работники Интернет-СМИ, телевидения и радио». Председатель НСЖУ связывает это «с конкретными шагами, сделанными за последние три месяца в защите коллег по профессии, объединительных инициативах для всех общественных медийных организаций, создании новых проектов». Он также выразил надежду, что «коллеги одобрительно оценят решение достроить и открыть в следующем сезоне дом отдыха на Шацких озерах и учредить издательский дом" Журналист Украины ".