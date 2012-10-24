В Харькове нашли подпольное казино

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, игорное заведение выявили в центральном районе города.

Работники Управления Государственной службы борьбы с экономической преступностью облуправления милиции в подпольном казино выявили и изъяли четыре рулетки, девять покерных столов и 16 игровых автоматов.

Правоохранители также изъяли фирменные игровые фишки казино разных номиналов на сумму более 4 млн грн и игорное оборудование на сумму около 300 тыс. дол.

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По данным милиции, казино было тщательным образом замаскировано: на помещении не было никакой вывески, двери были всегда закрыты, а в заведении действовала четко налаженная система безопасности и пропусков (постоянных посетителей, желающих принять участие в азартных играх, администратор заведения впускал только исключительно по клубным карточкам).

Также во время осмотра казино работники милиции выявили анкеты членов клуба, которые помогут правоохранителям собрать доказательства для подтверждения фактов незаконной деятельности казино.

На данный момент проводится дальнейшая проверка, устанавливаются организаторы и лица, причастные к деятельности этого заведения.